Lodi, "venuta per uccidere pm"

Era venuta nel Tribunale di Lodi "per uccidere la pm Alessia Menegazzo". Lo avrebbe confessato, come rivela lo stesso magistrato, la donna arrestata a Palazzo di giustizia per aver tentato di aggredire la pm. Rosa Maria Capasso, 38 anni, che lavora nella scuola, in aprile aveva presentato una denuncia perché non le era stato assegnato un posto di lavoro. Pare che abbia problemi psichici.