Lodi, scomparso da tre anni torna a casa il giorno di Capodanno

15:06 - Dopo più di tre anni di silenzio assoluto, il giorno di Capodanno Francesco Rigoli è tornato nella sua casa di Lodi. Il giovane, oggi 27enne, era scomparso nel nulla nell'ottobre del 2011. All'origine della fuga ci sarebbero state le bugie raccontate ai genitori sul completamento del suo corso di studi. Pur avendo annunciato ai parenti la data della laurea, non aveva infatti mai concluso gli esami.

In tutti questi anni i genitori di Francesco, Silvano e Rosanna, non hanno mai perso la speranza. E avevano anche aperto su Facebook una pagina per raccogliere qualsiasi segnalazione. La Vigilia di Natale, una zia del giovane, Carla Cassol, aveva lanciato un appello: "Francesco fatti sentire la tua mamma ha bisogno di te, ti prego se hai un cuore fatti vivo zia Carla e zio".



E lui è tornato. Ancora non si conoscono i particolari sul suo rientro né come e dove sia vissuto in questi anni.