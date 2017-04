Lodi, rugbista 19enne forse ucciso da meningite: aperta inchiesta

La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo sulla morte di un giovane rugbista avvenuta giovedì al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore della città lombarda. Non si esclude che lo sportivo, un ragazzo inglese di 19 anni, possa essere stato ucciso dalla meningite. Dopo avere avuto un malore mentre si trovava in autobus, il ragazzo è giunto in ospedale già quasi in arresto cardiaco: per lui non c'è stato nulla da fare.