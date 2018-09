Lodi, precipita con l'ultraleggero: grave un milanese 59enne

Un milanese di 59 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pavia dopo essersi schiantato contro un albero, nel territorio di Villanova del Sillaro (Lodi), con l'ultraleggero che stava guidando. L'uomo pochi minuti dopo il decollo da Cornegliano Laudense (Lodi) è precipitato da oltre 10 metri di altezza. Con diverse fratture è ora ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.