Lodi, donna 56enne trovata morta in casa: è omicidio

23:17 - Una 56enne, Antonella Mazza, è stata trovata uccisa nella sua abitazione nel centro storico di Lodi. Uno dei due figli, che risiede appena fuori città, è andato a trovare la mamma e, dopo aver inutilmente suonato il citofono più volte, si è fatto aprire da una vicina. Arrivato al piano, ha trovato la porta di casa socchiusa e la madre morta. Una vicina avrebbe sentito sabato sera le urla di un litigio.

Donna uccisa a Lodi: non si trovano arma e killer di Giacomo Mazzucchelli

I dubbi iniziali sulle cause della morte sono stati ben presto spazzati via. Il procuratore capo della Repubblica di Lodi, Vincenzo Russo, ha spiegato che "i fori nel petto trovati sul cadavere confermano la morte violenta". L'arma del delitto non è ancora stata trovata e viene cercata sia nei cassonetti sequestrati sia nelle immediate vicinanze dell'appartamento.



La casa nella quale abitava Antonella Mazza, che di mestiere faceva la donna delle pulizie a Milano, è stata trovata in gran disordine, messa a soqquadro. La donna viveva da sola con un cane e un gatto.



Si indaga su una relazione con uno straniero - Sul posto sono arrivati tre magistrati: si tratta del procuratore capo della Repubblica Vincenzo Russo, Nicola De Caria e Emma Vittorio. Insieme a polizia e carabinieri stanno cercando di raccogliere più elementi possibile per cercare di arrivare alla verità, sentendo anche i vicini di casa. E proprio da una delle testimonianze raccolte risulta ora agli inquirenti che la donna, che abitava da sola, si sarebbe vista, ultimamente, con un uomo straniero.