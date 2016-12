Lodi, altri 2 casi di febbre Nilo

Altri due uomini, di 69 e 79 anni, sono stati ricoverati nel Lodigiano per aver contratto la febbre del Nilo. Salgono quindi a quattro i casi di persone colpite in settimana nella stessa zona da questo particolare virus. I pazienti sono arrivati in ospedale in condizioni gravissime con sintomi dell'encefalite. Uno è stato ricoverato in rianimazione, mentre l'altro è in isolamento all'ospedale di Sant'Angelo Lodigiano.