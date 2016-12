Lo sfratto li separa dopo 50 anni

14:32 - Non riuscivano più a pagare l’affitto e per questo motivo stati sfrattati. Milanesi, lui ex muratore 76enne ora in pensione, lei 68enne, hanno chiesto una casa popolare ma non c’è posto. Così dopo 50 anni di matrimonio sono stati costretti a separarsi. L'uomo è andato a vivere nel monolocale di proprietà del figlio, la donna convive con un'altra signora in un alloggio popolare. Dalla separazione sono passati tre mesi, ma la loro speranza di tornare insieme non muore.