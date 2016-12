Litiga coi vicini e gli brucia casa

Dissidi tra vicini che duravano da tempo, sino a sfociare in un incendio doloso nel quale ha rischiato di morire una coppia di anziani di Boalzo, frazione di Teglio (Sondrio). I due si sono salvati perché in quel momento uno dei due era affacciato a una finestrella a prendere il fresco serale e ha chiamato i vigili del fuoco. Il vicino è stato visto fuggire in auto ma catturato dopo poco.