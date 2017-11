Lite tra clochard vicino al Duomo di Milano, un accoltellato

Un senzatetto di 35 anni è stato accoltellato alla schiena da un altro clochard durante una lite in piazza Duomo a Milano. Il ferito è stato trasportato al Policlinico di Milano dal personale del 118. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia locale che era in zona e che è stata allertata dalle grida di una persona che aveva visto l'uomo con il coltello scappare. Ora si trova in stato di fermo. L'uomo ferito non sarebbe in pericolo di vita.