Lite tra anziani per un ballo, 81enne in ospedale a Milano

Un 81enne è finito in ospedale a Milano dopo una lite in una balera. L'uomo è stato colpito con un pugno al volto da un altro anziano perché aveva chiesto alla sua compagna di ballare. Dopo la richiesta i due hanno iniziato a discutere e sono rapidamente passati alle mani. L'81enne è stato portato in ospedale con una contusione, mentre l'aggressore, allontanatosi poco prima dell'arrivo della polizia, non è stato ancora identificato.