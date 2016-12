Lite per viabilità a Milano, grave un 57enne: la polizia arresta l'aggressore

Secondo la ricostruzione, Nappo è stato urtato involontariamente dall'auto all'angolo tra viale dei Mille e viale Giustiniani, si è rialzato, ha raggiunto l'automobilista fermo al semaforo rosso (che non si era accorto di nulla) e ha iniziato a insultarlo.



L'uomo, un artigiano che vive in provincia di Milano e che era di passaggio in città per lavoro, è sceso dall'auto ed è stato preso a pugni. I colpi gli hanno fatto perdere l'equilibrio e ha battuto la testa sull'asfalto.



Il motociclista, dopo l'aggressione, è rimasto sul posto e ha depistato gli agenti accorsi presentandosi come testimone e fornendo descrizione del pirata e la sua direzione di fuga. Solo grazie a un confronto con la testimonianza di altre persone è stato possibile scoprire che in realtà era lui l'aggressore.



Originario di Roma, Nappo era già stato arrestato a Milano il 30 maggio per maltrattamenti in famiglia dopo aver picchiato la compagna. In quell'occasione gli agenti trovarono la donna, una romena da cui ha avuto un figlio, con una ciocca di capelli che gli era stata strappata. Dopo un periodo a San Vittore l'uomo è stato rimesso in libertà con divieto di avvicinamento all'appartamento della donna.



Il 39enne lavora per una cooperativa che lava lenzuola di grandi alberghi, ma il suo contratto è scaduto proprio giovedì.