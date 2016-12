Ligresti, pm chiede assoluzione

Il pm di Milano Luigi Orsi ha chiesto l'assoluzione per Paolo Ligresti e altri 2 imputati nel processo con al centro la gestione di Fonsai "perché il fatto non sussiste". Chiesto, inoltre, il non luogo a procedere per Fonsai, imputata per la Legge 231. Paolo Ligresti, figlio dell'ex patron di Fonsai Salvatore, è accusato di aggiotaggio e falso in bilancio aggravato e a giugno si è costituito dopo due anni di latitanza in Svizzera.