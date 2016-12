Levato:"Accanimento ingiustificato"

"Non è giusto, non riesco a capire perché 16 anni a me e 9 anni e 4 mesi a Roberto Magnani, anche questa volta si sono accaniti su di me". Così Martina Levato dopo la condanna del tribunale di Milano per una serie di aggressioni con l'acido. Commentando la sentenza, il suo legale ha detto: "Gli stessi anni inflitti ad Alberto Stasi e Annamaria Franzoni, c'è qualcosa che non torna, è una sentenza che non fa onore alla Costituzione".