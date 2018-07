Legionella,7 nuovi casi: salgono a 40 le persone contagiate a Bresso

Salgono a 40, da 33, le persone contagiate dall'ondata di legionella che in queste settimane ha colpito Bresso, cittadina alle porte di Milano. Lo comunica, in una nota, l'Ats Città Metropolitana del capoluogo lombardo. I morti sono stati tre. "Nonostante l'allerta rimanga alta, la situazione clinica dei cittadini di Bresso che hanno contratto il batterio - afferma l'Ats - non risulta essere preoccupante".