Legarono bimbe durante furto, presi

Per portare via la cassaforte da un'abitazione, il 9 settembre a Gaglianico, nel Biellese, non esitarono a legare le due figlie minorenni dei proprietari della casa. Ora per quel colpo, che fruttò un bottino di decine di migliaia di euro e un notevole quantitativo di gioielli, sono stati arrestati a Roma e Firenze tre cinesi.