13:37 - Uno speleologo ha accusato un malore mentre si trovava nella grotta "W le Donne" sulla Grigna settentrionale, in provincia di Lecco. Gli uomini del Soccorso alpino sono al lavoro per recuperarlo, ma le operazioni sono ostacolate dal maltempo. Sul posto si stanno recando alcune squadre via terra. Mobilitato anche l'elicottero del 118 di Bergamo, ma le condizioni di scarsa visibilità ne hanno reso impossibile il decollo.