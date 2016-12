Lecco, si ritrovano dopo settant'anni grazie a Facebook: finalmente sposi

12:25 - Antonia Gottifredi e Giovanni Molinari si erano conosciuti quando avevano poco più di sedici anni, sulle rive de Lario in provincia di Lecco. Presto però la guerra aveva separato i due giovani fidanzati: Antonia era rimasta a Bellano, mentre Giovanni era partito prima per l'addestramento militare all'Accademia di Modena e poi per andare a combattere. Giovanni finì rinchiuso in un campo di lavoro e perse i contatti con la sua amata.



Settant'anni dopo i due si sono ritrovati, ancora innamorati. Grazie ai social network (e alla pazienza di un nipote) Giovanni ha ritrovato Antonia e i due hanno potuto finalmente giurarsi amore eterno, di nuovo insieme sulle rive del Lario.