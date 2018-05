Lecco, shitzu sbranato da un pitbull e da un boxer per salvare il suo padroncino

Era praticamente il terzo figlio della famiglia Nocera di Sirtori (Lecco) e ha sacrificato la sua vita da eroe per salvare uno dei suoi padroncini e la madre. Il piccolo Joe, 3 anni, un cane di razza shitzu grande quanto un gatto, infatti, non ha esitato a gettarsi tra le fauci di un pitbull e un boxer che avevano sconfinato nel suo giardino per permettere alle persone di casa di mettersi al sicuro. E' così finito sbranato.

"Mia moglie e mio figlio più grande erano in giardino quando i due cani del vicino sono sbucati dal nulla, dopo aver scavato una buca sotto una triplice rete che separa il loro recinto dalla nostra proprietà – ha raccontato a Il Giorno papà Enrico Nocera, 35 anni. - I due grossi cani si sono diretti subito contro mio figlio, il nostro Joe però si è messo in mezzo, permettendo prima a mio figlio di salvare la mamma e poi di correre insieme al riparo".



Per Joe, però, si è compiuto l'estremo sacrificio. Neppure i carabinieri, accorsi poco dopo, hanno potuto salvarlo e sono dovuti intervenire un veterinario della Asl e un accalappiacani per fermare il pitbull e il boxer, portati poi al canile.



"E' stata una scena straziante, lo hanno fatto a pezzi, non riusciamo a dormire la notte per il dolore, l'orrore e la paura che proviamo", ha continuato Nocera, che ha aggiunto: "In Italia deve sempre succedere qualcosa di brutto prima che qualcuno intervenga". Secondo Nocera, infatti, i due cani del vicino erano già stati segnalati per la loro pericolosità.