Lecco, prima si sposano e poi... puliscono il piazzale con scopa e paletta

Il tempo di pronunciare il fatidico sì, uscire dalla sala matrimoni del Comune per ricevere in strada l'allegra accoglienza degli invitati sotto una pioggia di chicchi di riso e stelle filanti, che i novelli sposi, vestiti di tutto punto, prendono la ramazza per ripulire il piazzale dove sono stati appena festeggiati. A riprendere la scena il sindaco di Santa Maria Hoè (Lecco), proprio lui che ha appena unito nel rito civile la giovane coppia tedesca. Il video finisce su Facebook come esempio per i futuri marito e moglie.