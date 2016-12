Lecco, prende a calci una studentessa: indagato un professore

14:34 - Un docente di una scuola superiore di Lecco è stato accusato da una studentessa di averla presa a calci e spintoni. La ragazza, minorenne, si è presentata al Pronto soccorso dell'ospedale Manzoni per alcune contusioni. Dopo il racconto della studentessa è scattata la segnalazione al posto di polizia del nosocomio: la Procura ha aperto un'inchiesta, e il professore è indagato per l'accaduto.

Dal racconto della ragazza e di alcuni testimoni emerge che il docente indagato ha spintonato e poi dato due calci alla giovane che era caduta a terra in seguito a una sua richiesta di uscire dall'aula per qualche minuto. Le contusioni riportate l'hanno poi spinta a rivolgersi ai medici del Pronto Soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco, dal quale è stata dimessa in tempi brevi e con prognosi ridottissima.