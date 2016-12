Lecco, l'Orrido di Bellano fa troppo rumore: Arpa sanziona il Comune

13:24 - Spettacolare e rumoroso. L’Orrido di Bellano è la principale attrattiva del piccolo comune sul lago di Lecco, ma è anche una fonte di inquinamento acustico, secondo alcuni residenti. L’Arpa, dopo aver eseguito alcuni test fonometrici, ha sanzionato il Comune con una multa di 700 euro. Il sindaco è sceso sul piede di guerra: “La competenza è della Regione. Non pagheremo un euro”. La replica di Arpa: “Fate ricorso”.

Secondo l'inviperito sindaco di Bellano Roberto Santalucia, il frastuono provocato dall'Orrido di cui si sono lamentati i residenti non è competenza del Comune.



L'Arpa ha invitato il primo cittadino a fare ricorso. Ed è qui che Bellano diventa terra dell'assurdo, oltre che dell'orrido.



Per evitare di pagare i 700 euro di sanzione, il Comune dovrà in effetti fare ricorso. Ma dovrà farlo a se stesso, autoinviandosi una lettera con le motivazioni della contestazione.