Lecco, imam itinerante kosovaro espulso dall'Italia

Un imam itinerante kosovaro domiciliato a Olgiate Molgora, centro della Brianza lecchese, è stato espulso dall'italia perché considerato pericoloso per la sicurezza nazionale per la sua attività di predicatore estremista. L'uomo, il 39enne Idriz Idrizovic, verrà scortato a breve in aeroporto a Milano dopo la convalida, da parte del tribunale, del provvedimento d'espulsione firmato dal ministro dell'Interno Marco Minniti.