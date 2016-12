Lecco, identificato il pirata della strada: aveva perso lo specchietto

È stato lo specchietto laterale del suo camper, lasciato sull'asfalto, a permettere ai carabinieri di risalire al pirata della strada che il 21 novembre ha investito una ventiduenne di origine senegalese, Soda Fall, per poi fuggire a tutta velocità. Per 15 ore la giovane è rimasta ferita e al freddo in un fosso al confine di Robbiate, provincia di Lecco, finché non è stata trovata e soccorsa, la mattina dopo, da un gruppo di ciclisti. Ora si trova all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma le sue condizioni sono disperate.