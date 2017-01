Lecco, due escursionisti tratti in salvo dal Soccorso Alpino

Due escursionisti sono stati tratti in salvo sul monte Resegone, nel Lecchese. I due, un uomo e una donna, si trovavano nel canalone Cermenati, quando nella parte finale la ragazza non sarebbe più riuscita a proseguire. A quel punto sono stati allertati gli uomini del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto via terra gli escursionisti. Mobilitato anche l'elisoccorso, decollato dall'ospedale Sant'Anna di Como.