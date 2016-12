Lecco, alpinista precipita e muore

Un alpinista di 55 anni è morto precipitando in un dirupo sulla Grignetta (2000 metri di altezza), mentre si preparava ad un'arrampicata insieme ad un gruppo di amici. Secondo il soccorso alpino l'uomo è inciampato, ha perso l'equilibrio e ha fatto un volo di un centinaio di metri. Sul posto è arrivata l'eliambulanza del 112 e l'alpinista è stato recuperato ma per lui non c'era più nulla da fare.