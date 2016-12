21:27 - L'elisoccorso ha salvato nove giovani, di cui tre minorenni, che stavano compiendo l'ascensione al Corno Grande, cima della Valsassina al confine tra le province di Lecco e Bergamo, a circa duemila metri di quota. I nove non erano equipaggiati a sufficienza: infatti non avevano scarponi, ramponi e picozze. Quando si sono trovati in difficoltà sulla parete, anche per aver sbagliato percorso, hanno lanciato l'allarme.