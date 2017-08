Lago d'Iseo, due giovani muoiono mentre fanno il bagno

Da una prima ricostruzione sembrava che i due fossero entrati in acqua per aiutare una ragazza in difficoltà, ma tornando a riva sarebbero scivolati finendo immediatamente nell'acqua alta. Con il passare delle ore si è fatta strada un'altra ipotesi, ancora al vaglio, secondo cui i due amici sono entrati in acqua con la ragazza per poi trovarsi tutti e tre in difficoltà.



E' stata comunque la ragazza, una volta arrivata sulla spiaggia, a chiamare i soccorsi dopo un primo intervento di altri bagnanti presenti. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per fare piena luce su quanto accaduto e ricostruire l'esatta dinamica.



Solo una settimana fa, sempre nelle acque della sponda bresciana del lago di Iseo, a Sulzano, un 22enne di origini marocchine da 17 anni in Italia era morto annegando nel corso dell'ultimo bagno della giornata, mentre era in compagnia della madre e della sorella che non erano riuscite ad intervenire. C'erano volute diverse ore per recuperare dal fondo del lago il corpo senza vita del 22enne che è stato poi riportato in patria per il funerale e la sepoltura. Complessivamente in quest'estate nel Bresciano sono state sette le persone morte per annegamenti, spesso dovuti a malore, tra lago di Garda e Lago di Iseo. Oltre ai tre deceduti tra domenica scorsa e oggi nel Sebino, tra le vittime si contano un 25enne indiano a Desenzano, un 22enne di origini ivoriane annegato nel Garda, un 70enne al lido di Lonato, mentre a Riva del Garda era morto una turista francese di 75 anni in vacanza con il marito.



Già cinque anni fa, nello stesso punto dove sono deceduti i due 23enne ghanesi a Marone, un 26enne senegalese era annegato a pochi metri dalla riva ed era stato recuperato ormai privo di vita.