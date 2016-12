Ladro ucciso,Maroni:pagheremo spese

"La Regione Lombardia si accollerà le spese di difesa del pensionato che, per legittima difesa, ha sparato al ladro romeno entrato in casa sua". Lo ha scritto su Twitter il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, in riferimento all'omicidio del 28enne introdottosi in una casa di Vaprio d'Adda, nel Milanese. L'esponente della Lega ha così raccolto l'appello del leader del suo partito, Matteo Salvini.