Lactalis sospende ritiro del latte

Lactalis Italia ha deciso di sospendere "il ritiro del latte dalle stalle conferenti" a causa "del protrarsi del blocco del magazzino di distribuzione di Ospedaletto Lodigiano" organizzato per protesta dagli allevatori e giunto al quarto giorno. Il gruppo lattiero-caseario francese fa sapere di essere "aperto al dialogo", ma sottolinea come "il perdurare dell'assedio al proprio magazzino non può non ripercuotersi sull'intera filiera".