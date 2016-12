Un disoccupato romeno di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri, a Vigevano (Pavia), per aver accoltellato la compagna dopo averla scoperta in casa con un altro uomo. Dopo il ferimento della convivente, il 33enne è scappato, ma è stato rintracciato dai carabinieri. La donna ha riportato una prognosi di 30 giorni per una ferita da taglio all'emitorace destro, profonda sei centimetri, con frattura di una costola.