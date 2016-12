La storia di Tina Guarnieri, la prima donna a diventare vigile urbano a Milano

Dopo la decisione "rivoluzionaria" di Tina, l'ingresso delle donne nella vigilanza urbana di Milano avvenne gradualmente. Nonostante all'epoca si trattasse di un concorso considerato per soli uomini, "presentai comunque domanda", ha raccontato la Guarnieri. "Mi avevano spiegato che nella prova scritta, un tema, fosse meglio non far capire che ero una donna, così ho fatto uno scritto generico. Alla prova di selezione ero con molte altre donne. Hanno preso solo me. C'era l'altezza che era già un limite. Ma dopo un anno ne sono entrate altre tre".



Tra il 1978 e il 1981 furono assunte, oltre a Tina Guarnieri (oggi in pensione), altre 17 agenti entrate alla spicciolata dopo il concorso del 1978. Alla fine degli anni ottanta le donne raggiunsero quota 140 su 2012 uomini. Attualmente la Polizia Locale di Milano conta complessivamente 3006 operatori di cui 930 sono donne (pari al 30,9% del totale).



"La presenza delle donne nella polizia locale è stata un elemento di forte e positivo cambiamento in una professione tradizionalmente ed esclusivamente connotata al maschile", ha dichiarato l'assessore Marco Granelli alla presentazione del libro Donne Ghisa 1976 - 2016. L'esperienza delle donne nella polizia locale di Milano. "Credo sia fondamentale ringraziare tutte le agenti che ancora oggi sono attrici della trasformazione", ha aggiunto.