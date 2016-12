23:04 - La piena del Po sta attraversando il Mantovano e cresce l'ansia tra la popolazione. L'acqua a Borgoforte ha già raggiunto gli 8,74 metri sul livello idrometrico, e il colmo oltre i 9 metri è atteso per questa notte. L'allerta è massima. Gli uomini della protezione civile hanno provveduto a tagliare un argine a San Giacomo Po, nel Comune di Bagnolo San Vito, per far defluire l'acqua in un'ampia golena.