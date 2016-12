18 febbraio 2015 La morte di Veronica Balsamo, il fidanzato confessa: agii in preda ad allucinazioni Nel processo in corso a carico di Emanuele Casula è emerso che il ragazzo ha confessato di aver gettato nel dirupo la ragazza e di aver tentato di uccidere un altro uomo Tweet google 0 Invia ad un amico

08:28 - Emanuele Casula ha confessato sia l'omicidio della sua ragazza, Veronica Balsamo, sia il tentato omicidio di un altro uomo. La Balsamo venne trovata priva di vita in dirupo a Roncale, in Valtellina, il 24 agosto del 2014. Casula è stato arresto ad ottobre e, nel corso dell'udienza di martedì del processo a suo carico, è emerso che ha confessato entrambi gli episodi, che sarebbero avvenuti in preda a paranoie e allucinazioni.

La mattina del 24 agosto 2014, Veronica Balsamo, 23enne cameriera di Grosio (Sondrio) fidanzata di Casula, venne trovata senza vita in un dirupo a Roncale, in Valtellina, e le indagini collegarono poi la sua morte all'aggressione avvenuta nei confronti di Gianmario Lucchini, 35enne chierichetto di Grosotto, colpito con un cacciavite la notte stessa in cui morì Veronica, trovata a circa 200 metri dalla baita in cui viveva l'uomo.



Perizia psichiatrica, Casula solo parzialmente capace di intendere e di volere - Secondo la perizia psichiatrica discussa martedì davanti al gip Carlo Camnasio, Casula è solo parzialmente capace di intendere e di volere, ma è in grado di affrontare un processo ed è anche socialmente pericoloso. Dalla relazione e dalle domande poste dalle parti, nel corso dell'udienza, è emerso che il 18enne, apprendista saldatore, famiglia originaria della Sardegna, quella tragica sera del 24 agosto scorso non era pienamente capace di intendere e di volere poiché affetto da un disturbo psicotico riconducibile al consumo di cannabis, tesi da sempre sostenuta dalla difesa condotta dall'avvocato Francesco Romualdi.