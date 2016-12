La mamma a Milano si festeggia con Expo

Tra i tanti eventi in programma a Expo Milano 2015 , quellli di domenica 10 maggio sono dedicati in particolar modo alla famiglia. Questo perché proprio domenica si celebra la Festa della Mamma: per i visitatori è in programma un palinsesto di appuntamenti dedicato proprio a genitori e figli.

La parata di Foody - Le mamme, i papà e i bambini che nella giornata varcheranno le porte dell'Esposizione Universale potranno assistere alle ore 11.30 (e nel pomeriggio alle ore 16.00) alla simpatica Parata di Foody sul Decumano. L'entusiasmante viaggio alla scoperta dei Paesi e delle diverse culture che caratterizza Expo Milano 2015 avrà inizio in Cascina Triulza, dove dalle 12.30 alle 14.30, si terrà il “Giro Giro Mondo”.



I padiglioni a misura di bimbo - Per l'intera giornata, le famiglie potranno visitare i Padiglioni, scoprendo in ognuno quanto sia affascinante e importante esplorare insieme il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Ad esempio, nel Padiglione Zero grandi e piccoli potranno ammirare l'immenso Archivio della Memoria e la sezione dedicata agli animali; nel Padiglione del Brasile vivranno l'emozione di camminare su una rete sospesa sopra una “foresta” tropicale; e nel Padiglione Italia potranno conoscere le bellezze del nostro Paese, in attesa dello spettacolo di luci e giochi d'acqua dell'Albero della Vita che impreziosisce la Lake Arena. Ogni Paese nel proprio padiglione offrirà, poi, occasioni di incontro e di condivisione, da vivere in famiglia.



Laboratori e spazi per i più piccoli - I bambini potranno correre e divertirsi al Children Park, uno spazio interamente dedicato ad attività ricreative ed educative: un caleidoscopio di esperienze e di gioco attraverso cui conoscere e vivere le sfide aperte sulla sostenibilità e sulla corretta alimentazione. Anche lo spazio di Slow Food proporrà laboratori che permettono di imparare giocando.