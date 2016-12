La madre di Chiara Poggi: "Sarà un Natale con un peso in meno sul cuore"

"In questi anni l'affetto ricevuto dalla gente è stato straordinario". A dirlo è Rita Poggi, la madre di Chiara, il giorno dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. E spiega che quest'anno il Natale sarà "con un peso in meno sul cuore", e che il risarcimento "ci interessa relativamente. Quello che volevamo era che chi ha ucciso mia figlia fosse messo di fronte alle sue responsabilità".