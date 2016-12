La banda delle mamme borseggiatrici Milano, arrestate e sempre rilasciate

E' la storia, raccontata sul "Corriere della Sera", di Alessia A., 29 anni, 9 figli, 16 arresti; Marta S., 21, 4 figli, 25 arresti; Fanisa H., 29, 5 figli, 8 arresti; Serya O., 23 anni, 4 figli, 22 arresti; Debora H., 20 anni, 3 figli, 7 arresti.



L'ultimo fermo risale al 27 giugno: erano nella fermata del metrò della stazione Centrale e stavano rubando il portafogli a una turista asiatica. Una di loro, durante il "colpo", aveva al collo il suo piccolo di soli tre mesi.



Le ladre professionista agiscono tra Roma, Milano e la Toscana, sono tutte rom, due bosniache e tre italiane, e sono di fatto libere di delinquere: le forze dell'ordine le individuano, le arrestano. E poco dopo le donne vengono rilasciate.



Processata per direttissima al Tribunale di Milano, pochi giorni fa, Alessia ha detto al giudice: "Sono analfabeta, non lavoro, ho nove bambini e un marito. Viviamo in camper. Rubiamo agli stranieri". Anche Marta vive in un camper ed è incinta. Per loro la condanna è un anno e otto mesi. Subito libere, ovviamente, ma un'ordinanza del giudice: divieto di dimora in tutte le città con la metropolitana, da Milano a Catania.



La polizia locale di Milano ha una squadra che lavora soltanto ai "reati predatori": 200 arresti in un anno e mezzo, 94 per borseggio. Ma c'è il codice penale: donne incinte o madri di figli sotto i 6 anni non possono andare in carcere, "salvo esigenze di eccezionale rilevanza". L'assessore alla Sicurezza di Milano, Marco Granelli, sta lavorando a "un decreto sicurezza per dare più poteri ai sindaci e incrementare la collaborazione con polizia e carabinieri per la lotta alla microcriminalità". Con pene più alte per reati come i borseggi reiterati. Il 4 luglio quattro ragazze bosniache sono state fermate dopo aver derubato un turista russo. Il giudice le ha lasciate in carcere nonostante gravidanza e figli per "strumentalizzazione".