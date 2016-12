L'inglese e l'Expo, il cartellone sbagliato diventa virale: #butyourticket

12:57 - Scherzo, bufala o epic fail come suggeriscono diversi internauti sui social network? Sta di fatto che stanno diventando virali le immagini di alcuni cartelloni dell'Expo che dovrebbero indicare dove è possibile acquistare i biglietti per l'esposizione universale. E fino a qui tutto bene, o meglio, fino a metà tutto bene: quando infatti si arriva a dover tradurre il "compra il tuo biglietto", si inserisce un "but" al posto di "buy" e il pasticcio per Milano che "mostra la sua internazionalità" è fatto.