L'atleta fornisce ulteriori dettagli utili a ricostruire il furto: "A casa mia ho un box, ma la scorsa notte ho dormito dal mio ragazzo, in zona Bovisa, e quindi ho lasciato la macchina parcheggiata in strada. Questa mattina ho trovato l’amara sorpresa. Mi sono subito rivolta alle forze dell’ordine e poi ho postato un appello sui social. Poche ore dopo sono stata contattata da una donna che uscendo a buttare la spazzatura aveva notato un borsone e all’interno aveva trovato il mio computer, dalle parti di Paderno Dugnano. Ma io vorrei ritrovare la protesi. Senza non mi posso allenare, è stata realizzata appositamente per consentirmi di praticare attività sportiva e la utilizzo solo per il pugilato. E poi l’auto è la mia vita, nel senso che rappresenta la mia indipendenza ed era stata adattata tenendo conto delle mie esigenze. Per me usare i mezzi richiede un notevole dispendio di tempo e di energie".