Kosovari fermati, minacce al Papa

"Ricordatevi che non ci sarà più un Papa dopo questo, questo è l'ultimo". Sarebbe una delle frasi minacciose contro il Pontefice divulgate su Internet dai kosovari fermati oggi. Il punto di riferimento del gruppo è stato identificato in Imishiti Samet arrestato in Kosovo e ritenuto affiliato al Daesh. Si tratta, afferma la polizia locale, di un uomo che ha partecipato a "conflitti armati al di fuori del Kosovo".