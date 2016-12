Kiev-Mosca, Renzi: riparte percorso

Dall'incontro a Milano tra Putin e Poroshenko, secondo il premier Matteo Renzi è "ripartito un percorso per l'Ucraina: abbiamo fatto passi avanti importanti ma c'è ancora molto da fare". E un'eventuale soluzione "sarebbe innanzitutto utile per il popolo ucraino ma anche per la Russia, l'Ue e la comunità internazionale". Per il cancelliere tedesco Angela Merkel, invece, "non si è potuta purtroppo identificare alcuna apertura" da parte di Putin.