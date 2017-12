Irruzione skinhead a Como, dieci fogli di via e tre avvisi orali

Dopo l'irruzione del 28 novembre di un gruppo di skinhead nella sede di un'associazione pro migranti, la questura ha notificato ai dieci indagati non residenti a Como il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune per tre anni. Ai tre comaschi indagati il questore ha rivolto l'avviso orale, l'invito a cambiare condotta che, se violato, può portare all'applicazione di misure preventive come la sorveglianza speciale.