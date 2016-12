Investì consigliera comunale Pd a Pavia, condannato a 15 anni

Radon Suvac, 27enne moldavo, è stato condannato a 15 anni per aver investito con un'auto rubata la giovane consigliera comunale del Pd di Pavia Elena Maria Madama, trascinandola per oltre 500 metri. Il fatto era accaduto il 12 novembre di due anni fa nel centro storico. In seguito a quel drammatico incidente, Elena Maria Madama, che all'epoca aveva 26 anni, è rimasta ricoverata per oltre dieci mesi.