Investe e uccide per errore padre

Tragedia a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, dove un uomo di 47 anni ha investito e ucciso con la propria auto l'anziano padre mentre rientrava a casa dove entrambi abitavano. Angelo Giacomo Milanesi, 83 anni, sarebbe svenuto nel cortile nei minuti precedenti l'arrivo del figlio che ha sostenuto di non averlo visto.Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Codogno. Il figlio è ora indagato per omicidio colposo.