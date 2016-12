Investe con l'auto l'ex fidanzata: arrestato 33enne brianzolo

Un 33enne brianzolo di Bovisio Masciago è stato arrestato per aver investito la ex fidanzata, una 36enne di Paderno Dugnano (Milano), davanti a un bar nel quale la donna era andata con un'amica. Poco prima l'uomo, già denunciato dall'ex compagna dopo la fine della loro relazione, era entrato nel locale e aveva insultato la donna. Cacciato dal bar dopo la lite, ha atteso che la 36enne uscisse e l'ha investita, ferendola in modo non grave.