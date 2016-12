Intrappolata in una grotta nel Bresciano, speleologa salvata

Si sono concluse con successo le operazioni di recupero della speleologa che sabato pomeriggio si era infortunata in una grotta nei pressi di Serle, nel Bresciano. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico hanno portato la barella all'ingresso della grotta e messo in salvo la donna. La speleologa è rimasta tutta la notte, in compagnia di un'amica che l'ha assistita, a una profondità di oltre 100 metri.