Intestazione fittizia e frode fiscale, la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona

I pm di Milano chiedono il rinvio a giudizio per Fabrizio Corona, tornato in carcere a ottobre mentre era in affidamento in prova ai servizi sociali, per le accuse di intestazione fittizia di beni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e violazione delle norme patrimoniali relative alle misure di prevenzione. L'inchiesta è quella dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati in un controsoffitto e in un conto in Austria.