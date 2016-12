Insegnante trovata morta nei boschi del Comasco, arrestato il cognato: è un cittadino svizzero

Pare che la donna sia stata uccisa in casa, a Stabio in Svizzera, a circa cinque chilometri dal luogo di ritrovamento. Al cognato di Nadia gli investigatori ticinesi sono arrivati attraverso i tabulati telefonici, che lo localizzavano in Italia. E' stato bloccato in dogana, mentre stava rientrando in Svizzera. Per lui le accuse sono di omicidio volontario e di occultamento di cadavere.



Per il momento del sospetto assassino si sa solo che vive in Canton Ticino e lavora in un istituto pubblico. Lunedì era entrato in Italia per ragioni personali, quindi non era in fuga, e martedì sera era rientrato in Svizzera. Tenuto sotto controllo dagli investigatori italiani, il presunto omicida è arrivato al valico italo svizzero del Gaggiolo, vicino al luogo del ritrovamento del cadavere, e qui è stato fermato dalla polizia elvetica.



Uccisa in casa e abbandonata nei boschi - L'uomo ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità, anche se restano molti aspetti da chiarire, in particolare riguardanti il movente e il tipo di rapporti che intercorrevano tra i due. Secondo gli investigatori svizzeri l'insegnante è stata uccisa nella sua casa di Stabio tra il tardo pomeriggio e la serata di venerdì. L'inchiesta passa dunque alla magistratura svizzera.



Il provvedimento di fermo per l'uomo è scattato dopo le indagini della polizia e della magistratura elvetica, in stretta collaborazione con i carabinieri del comando provinciale di Como. Dopo il ritrovamento del corpo, la donna era stata identificata velocemente "grazie a un braccialetto di un evento sportivo di un mese fa del Luganese", hanno detto i carabinieri di Como. I militari hanno capito subito che la donna era stata probabilmente uccisa in un luogo chiuso, dal momento che il corpo era senza giacca e scarpe. Successivamente il cadavere sarebbe dunque stato trasportato nel bosco e abbandonato.