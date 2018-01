Influenza, due morti al Policlinico San Matteo di Pavia

Due pazienti sono morti al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo aver contratto l'influenza. Le vittime sono una donna di 75 anni, che era curata per seri problemi cardiovascolari, e un uomo di 50 anni in cura per una malattia ematologica. Per tutti e due l'influenza si è rivelata fatale, aggravando in maniera irrimediabile un quadro clinico già compromesso.