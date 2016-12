Incinta al 9° mese si ribella a furto: picchiata a pugni e calci

Picchia a calci e pugni una donna incinta sul treno dopo che si era ribellata al furto del telefonino. Un albanese di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Chiari (Brescia) per rapina e lesioni personali. La donna, di origini nigeriane e residente a Romano di Lombardia, al nono mese di gravidanza, è stata ricoverata in ospedale dopo le botte e ha partorito. Le sue condizioni, così come quelle del neonato, sono buone.