Incidenti stradali, scontro nel Bresciano: un morto e un ferito

Un 47enne è morto a bordo di un'auto che si è ribaltata in una scarpata dopo essersi scontrata con un'altra vettura. E' accaduto a Capriolo, in provincia di Brescia. La vittima è rimasta incastrata tra lamiere dell'auto. Ferita e trasportata in ospedale in codice giallo un'altra persona che viaggiava sulla seconda vettura coinvolta.